Lockdown-Kunst für jüngste Kinder: Kommt ein Vogerl geflogen …

Farben, Formen, Bewegung, Musik, Begegnungen – dies vor allem zeichnen Tanz und Theater für das allerjüngste Publikum aus. Weltweit arbeiten Künstlerinnen und Künstler daran, selbst unter den Bedingungen von Lockdowns unterschiedlichsten Grades - wo aber fast immer die Kulturinstitutionen geschlossen bleiben müssen -, auf die Jüngsten nicht zu vergessen. Das Small-Size-Network, als Netzwerk von 91 Institutionen in 37 Ländern auf (fast) der ganzen Welt für kleine Größen hat dieser Tage eine weltweite Aktion laufen. Einerseits laden Gruppen und Theaterhäuser digitale Kunst für Kinder rund um zwei Jahre auf Plattformen wie YouTube oder Vimeo. Zu sehen sind Künstler_innen pur oder verkleidet, die Szenen spielen – manches davon das auf einer Bühne so gar nicht möglich wäre – wenn etwa eine Figur in der anderen aufgeht oder andere Darstellerinnen und Darsteller von oben ins Bild kommen oder anders daher- und dahin-„fliegen“.

Hier unten zwei Videos:

* Pa Palz by Derek Kwan und Annie Ramos vom Wee Festival of Arts and Culture Toronto Canada sowie

* Luna Liena /Full Moon/ Vollmond vom Teatro al Vacío, Mexico/Argentina