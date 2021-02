Ein Wäscheberg als Spielplatz

Ach was für ein herrlicher Spielplatz ist so ein Berg voller Wäsche. Sich drauf schmeißen, drin wühlen, aussortieren – nach schmutzig und sauber – per Schnüffeln mit der Nase. Zwischen einem wahrhaftigen Wäscheberg, vielen großen Wäschestücken auf langen, hoch gespannten Leinen, einem üblichen Wäscheständer und einer Waschmaschine spielt Karoline Gans als clowneske Figur, die zum Gaudium der Kinder vollen Blödsinn beim Anziehen macht. Und als sie die Waschmaschine vollgeräumt hat, bleibt sie mit der Krawatte hängen. Die im nächsten Augenblick zum Stethoskop wird, mit dem sie die Maschine abhört – in der Art einer Ärztin, die horcht, wie’s der Lunge geht.