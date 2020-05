Leb dich aus! - das ist ein Grundrecht

Wohl der Kinder hat Nachrang

„Das ist für uns bei der BiondekBühne nichts Neues, sondern entspricht den Grundprinzipien, nach denen wir stets handeln. Umso entsetzter“, so der Gründer und Leiter dieser Plattform, Gregor Ruttner, „beobachtete ich die Debatten der letzten Wochen, welche der zahlreichen Covid-19-Eindämmungsmaßnahmen zuerst gelockert werden sollten: Geschäftsöffnungen, Gastronomie, Profifußball u.v.m wurden unzählige Pressekonferenzen gewidmet. Erst danach wurde auf das Wohl (und Leben) derer eingegangen, die all das, was derzeit geschieht, am längsten mit sich herumtragen werden.“