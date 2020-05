Online-Theater: Schwieriger aufeinander einzugehen

Plötzlich alles anders

Dann kam … wir wissen’s. Damit war’s aus mit dem Theater-proben und -spielen in einem gemeinsamen Raum. Also halt einem realen Raum. Wie viele und vieles erfolgte die Verlagerung in Online-Video-Sessions. Und am Wochenende (Sonntag, 3. Mai 2020) die Ausstrahlung eines Videos – entstanden bei einem Durchlauf – wie Theaterproben heißen, wo das ganze Stück in einem Zug durchgespielt wird. Aus einem Dutzend Wohnungen mit ebenso vielen Monitoren.