Theaterwild:Festival geht online

18.30 Uhr: Wild­wuchs – „Die andere Seite“ (ab 10 Jahren)

Wenn Hass auf Liebe trifft …

Eine Straße trennt zwei Welten. Jede dieser Welten wird von einer Gang regiert. So verschieden sie sind, so unterschiedlich sind auch ihre Meinungen. Die Gangs passen nicht zusammen. Sie passen nirgendwohin. Ihre Straßenhälfte ist der einzige Ort, an dem sie sein können, wie sie sind. Und eines steht fest: Ihre Unterschiede lassen es auf keinen Fall zu, befreundet zu sein. Jedes Aufeinandertreffen endet in einem Konflikt. Wozu sollte Frieden auch gut sein? Wäre die jeweils andere Gang nicht da, hätte der Rest die Straße ganz für sich allein. Es gibt keine Lösung. Es war immer schon so und wird immer so bleiben. Bis eine Neue in die Straße zieht. Natürlich möchte sie in die Gang ihrer Straßenseite aufgenommen werden. Allerdings versteht sie absolut nicht, warum sie mit den Kindern der gegenüberliegenden Seite nicht sprechen darf.

Regie: Charly Vozenilek

Darsteller*innen: Thomas Akinmuko, Semili Charalampopoulos, Anna Decker, Moritz Durst, Valentina Hergge, Valentin Huhle, Leonie Melzer, Matilda Plank, Flora Raunig, Yannic Schober, Damiano Stecher, Luise Vlasta, Noah Vozenilek, Linda Wagner, Theodor Wagner, Carolin Wotschke

Mentaltrainerin: Alina Julia Forstner

Hospitanz: Stella Radovan

Support: Florian Bösel, Max Glatz

19 Uhr: „Fish­bowl“-Inszenierungsgespräch

19.30 Uhr: DJ-Live-Set mit Litt­le Miss Jana Cro