Konfetti-Reste, Spinnenarme und ein Glitzerkleber-„Unfall“

Eindrücke

In einer Ecke liegen und stehen fast tonnenweise Stoffballen in unterschiedlichsten Farben, davor stehen Kleiderpuppen mit halbfertigen Kleidern, Röcken, Sakkos. Auf fahrbaren großen Kleiderständern wie sie aus Gewandgeschäften bekannt sind, hängen schon fertige und noch nicht ganz so weit gediehene „verrückte“ Kreationen. An allen möglichen Ecken und Enden liegen so manch schräge Teile, die Accessoires für Kleidungsstücke sind – etwa zwei große mit lila Filz überzogene Pappmaschee-Kugeln. Ein Aha-Erlebnis, denn auf dem Tisch liegt der Entwurf eines Kleides, das aussieht wie ein Eis-Stanitzel.

In einem der Räume stehen an der Fensterfront einige alte Industrie-Nähmaschinen die, so eine der Modeschülerinnen, nicht nur robuster sind, sondern viele Nähte auch exakter und fester nähen als Haushaltsmaschinen. Außerdem schwärmt sie darüber, dass Nähfläche der Maschine und Tisch auf einer Ebene sind, der Stoff damit besser zu führen sei.

