Darf richtige Kunstwerke tragen und wie diese entstehen

Vanessa Dworschak schlüpft für KiKu und schauTV in mehrere verschiedene schon fast fertige Kleider und sagt im Garten von Schule und Jugendzentrums-Außenstelle in einem voluminösen bunten Kleid aus verschiedenen Materialien: „Ich darf heute diese wunderschönen Werke präsentieren.“

Wie ist es, so unterschiedliche Kleider zu tragen, die nicht alltäglich sind?

Ja, also es ist kein every day piece, es ist sehr schwer, aber es ist eine große Ehre, das tragen zu dürfen, weil es sehr schön ist.

Aber ist es mitunter schwierig, solche Teile zu tragen?

Ja, das schon, man muss immer schauen, dass alles sitzt wo’s hingehört und es ist auch schwer vom Gewicht her, aber es ist eigentlich ein richtiges Kunstwerk, das man quasi trägt.