Vom Edelpunk bis zum größten jungen Modedesign-Bewerb

Was ist das Spannende an Kids in Fashion und seit wann gibt es den Bewerb?

Wir haben heuer das 25. Jahr. Das Spannende ist immer wieder, wenn etwas entsteht, wo sich viele denken, das hätte jetzt ein großartiger Designer machen können. Das ist genauso zeitgenössisch, crazy, gestalterisch und künstlerisch interessant. Das passiert bei Kindern immer wieder. Dieses spontane Zeichnen für sich ist ja oft schon ein Kunstwerk. Aber auch die Umsetzung ist für uns ganz spannend. Es sind ja in diesem Projekt von Anfang an Jugendliche mitbeteiligt. Wir haben hier ja viele Praktikant_innen von Modeschulen, die hier wirklich ein kreatives Praktikum machen können wo die Chance so etwas zu finden auch schon schwierig ist. Und das ist in vielen Bereichen bei uns so. Also auch für diejenigen Jugendlichen, die auf der Bühne stehen. Dieses Erlebnis einmal zu haben, was das mit einzelnen Jugendlichen macht. Ich sehe ja immer wieder, wie da Leute wachsen. Auch das war eines meiner Schlüsselerlebnisse im Jugendzentrum. Da war bei einer solchen Modeschau ein Mädchen, 17 Jahre, das gerade ein Kind bekommen hat und sehr unsicher war. Und dann auf der Bühne eigentlich der Star war. Wo einfach so etwas „Kleines“ einen Menschen sehr viel weiterbringen kann.