Wenn Mode zur Architektur wird und doch tragbar sein muss

Lena Pietsch ist Co-Werkstättenleiterin von Kids in Fashion, dem großen Mode-Bewerb der Wiener Jugendzentren. Der KiKu - und schauTV - trafen sie in der Werkstatt in einem Simmeringer Jugendzentrum. Dort werden aus den 65 besten von rund 2000 Entwürfen echte Kleidungsstücke, die bei der Gala in wenigen Tagen, am 12. Oktober (2019) auf dem Laufsteg im Modegroßhandelszentrum (Wien-Landstraße) vorgeführt werden - siehe Story hier.

Wie bist du zu diesem Berufsfeld der kreativen Schneiderei gekommen?

Am Anfang hatte ich nicht viel damit zu tun, weil ich in einem normalen Gymnasium drinnen war. Aber ich hab schon von klein auf immer viel gebastelt und genäht, weil meine Großmutter ist Schneiderin. Mich hat immer fasziniert, wie man aus so kleinen Dingen ein großes Ganzes schafft das man dann sogar anziehen kann, das man sozusagen tagtäglich bei sich hat als Begleiter.

Dann hat mich eine Lehrerin auf das Projekt „Jugend an der Wien“ vom Theater an der Wien aufmerksam gemacht. Mit 15 hab ich mich dort engagiert und war Kostümassistentin für mehrere Jahre und somit bin ich ein bisschen in diese Bühnengeschichte reingekommen. Ich hab dann gewusst, dass das mein Zuhause ist.

Nachdem ich meine Matura gehabt hab und volljährig war, hab ich mich beworben für ein Mode-Kolleg, damit ich das Handwerk erlerne. Dann hab ich die Meisterklasse auf Bühnenkostüme spezialisiert gemacht, weil’s genau die Richtung war, die ich einschlagen wollte.