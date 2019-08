Manga, Gegenstände, Natur und nun Mode

War es Ihnen wichtig, dass Ihr Entwurf ausgewählt wird oder war Ihnen das egal?

Am Anfang dachte ich , höchstwahrscheinlich werden meine Zeichnungen nicht ausgewählt, ich fand sie selber nicht SOOOO spannend. Als ich erfahren habe, dass einer der beiden Entwürfe genommen wurde, war das ein „Wowh, jetzt will ich sehen, wie das in echt aussieht“.

Sie haben gesagt, Sie zeichnen gerne. Das machen die meisten Kinder, viele hören aber leider später auf. Wieso sind Sie dabeigeblieben und haben Sie Vorlieben beim Zeichnen?

Jetzt zeichne ich gar nicht mehr so viel, aber vor ungefähr drei Jahren hab ich mit meinem Freund fast jeden Tag gezeichnet, ganz verschiedene Sachen, meistens Mangafiguren, Gegenstände, Natur aber auch realistic drawings…