Jugendliche wollen gehört werden: Zwei Manifeste

Auf dem Platz für Menschenrechte vor jener Ecke des MuseumsQuartiers, in der das Theaterhaus für junges Publikum „Dschungel Wien“ beheimatet ist, präsentierten kürzlich Jugendliche ein umfassendes Manifest mit dem Titel #Zukunftslaut. Ebenfalls vor Kurzem trafen einander Jugendliche aus Italien, Slowenien, Polen und Österreich um unter dem Titel „My Revolution“ in Workshops Forderungen für ein Jugend-Manifest zu erarbeiten. Das soll – durch Corona verzögert sich alles – Anfang des kommenden Jahres hochrangigen Vertreter_innen der EU in Brüssel übergeben werden.

Umfassende Diskussionsprozesse

Beide Aktionen waren keine Eintagsfliegen, an beiden Manifesten arbeite(te)n Jugendliche seit Monaten, Erstere in Live-Treffen der Initiative YEP – Youth Empowerment Participation, Zweitere vor der Begegnung in Wien real in ihren Ländern, wegen Corona aber häufig in Online-Konferenzen. Wobei alle erleichtert waren, dass zufällig die beteiligten Länder nicht von Reisebeschränkungen betroffen waren. Beim realen Arbeiten in acht Workshops ging’s schon weit lebendiger und intensiver zu als bei Treffen in virtuellen Räumen.

Jedenfalls trafen einander fünf Dutzend Jugendliche aus den genannten vier Ländern. Da auch die eine oder andere Delegation Migrant_innen eingebunden hatte, waren die Workshops zu Themen von Arbeit, Freizeit, Bildung, Umwelt/Tierrecht/Klimaschutz, Gesundheit, Soziales, Menschenrechte und Systemkritik noch multikultureller.