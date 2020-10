Pass-egal-Wahl in einer Schule: Wenigstens hier ein Mitsprachrecht

Unfair

Sümeyra (15) findet es ebenfalls „unfair, dass Menschen, die ihr ganzes Leben hier wohnen, nicht mitbestimmen dürfen bei einer Wahl“. Sie selbst darf nur noch nicht wählen, weil sie erst 15 ist.

Staatenlos

Dass dies mit der Staatsbürgerschaft auch nicht so einfach ist, wie so manche behaupten oder meinen, zeigt besonders krass das Beispiel von Sepideh. Die 18-jährige ist staatenlos. „Ich bin Afghanerin, aber im Iran geboren. Da bekommst du dann keine Papiere.“ Seit 12 Jahren, also zwei Drittel ihres Lebens, wohnt sie in Österreich. Die eloquente Schülerin der Maturaklasse „wollte nach der Matura in London studieren, was ich jetzt wegen des Brexit nicht kann, weil ich nicht um ein Visum ansuchen darf“.