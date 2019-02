„Ihr müsst endlich aufwachen!“

Auf der Suche...

Solch kleine große Momente sind Teil der Performance „Die Odyssee. Eine szenische Reise“. Jugendliche aus der zweiten bis vierten Klasse der Neuen Mittelschule Johann-Hoffmann-Platz ( Wien-Meidling) sowie des akademischen Gymnasiums Wien (Innere Stadt) arbeiten seit Monaten an dieser „Reise“, in der sie sich mit Her- und Zukunft beschäftig(t)en und dabei nach (persönlicher) Identität suchen. Dazu zählen auch in einer Szene die Äußerungen von Wünschen und nervenden Dingen. So wünscht sich Elif Doğan, einmal nach Korea zu reisen, um diese Kultur kenne zu lernen. Veljko Bajčić nervt, dass immer wieder sein Name falsch geschrieben wird – und findet sich mittlerweile, wie viele andere vor allem Schüler_innen fast schon damit ab, dass Glyphen (Sonderzeichen, oft Hatscheks genannt) praktisch systematisch ignoriert werden.

Der Kinder-KURIER durfte knapp mehr als eine Woche vor der einzigen öffentlichen Aufführung (Infos siehe unten) einer nachmittäglichen Probe in der NMS zuschauen und zuhören.