Gelderziehung: Familie und regelmäßiges Taschengeld sind am besten

Die zentrale Rolle der Eltern sowie regelmäßiges und fixes Taschengeld sind – verkürzt zusammengefasst – die fast naheliegenden und doch in der Ausgeprägtheit für den Forscher selbst überraschenden Ergebnisse der umfangreichen Studie „Jugendliche und ihr Umgang mit Geld“. Dass die Schule so wenig Rolle bei dieser Frage spielt, wäre Anlass für eine Lehrplanreform des Unterrichtsprinzips Wirtschafts- und Verbraucher/innenbildung. Stefan Grohs-Müller, Lehrender am Campus Wieselburg, der zur Fachhochschule Wr. Neustadt gehört, hat für seine empirische Untersuchung deutlich mehr als 1000 junge Jugendliche (höchstens 14 Jahre) befragt.

Repräsentativ

Erfahrungen, Einstellungen und Verhaltensweisen rund um Geld und Finanzen hat der Forscher unter Schüler_innen gegen Ende der Sekundarstufe I (5. bis 8. Schulstufe) in ganz Österreich erhoben. Mehr als zwei Drittel der Befragten waren 14 Jahre, der Großteil der Erhebung fand in Wien-, Nieder- und Oberösterreich statt. Mädchen und Burschen kamen zu je rund 50 Prozent zu Wort, ähnlich die Aufteilung zwischen Mittelschulen und AHS-Unterstufen, rund ein Viertel der Fragebogen-Ausfüller_innen hatten Migrationshintergrund. Stefan Grohs-Müller führte die Befragungen im Rahmen eines Forschungsprojektes sowie seiner Doktorarbeit an der WU Wien (Wirtschaftspädagogik) durch. Aufgrund der Anzahl und Aufteilung der Befragten kann die Studie wohl repräsentativ genannt werden.

Was diese Studie von anderen, früheren von den der Autor auch viele in seiner Arbeit zitiert, unterscheidet: Fokussierung auf jüngere Jugendliche, eben in der sogenannten Sekundarstufe I, also Mittelschulen bzw. AHS-Unterstufen. Vor der umfangreichen quantitativen Fragebogen-Erhebung unter 1343 Schüler_innen organisierte der Forscher eine kleine qualitative Untersuchung. Aus ausführlichen Interviews mit rund drei Dutzend Jugendlichen destillierte er jene Themenstellungen heraus, die dann Eingang in den Fragebogen gefunden haben.