Amélie (16): Ganz allein unterm Mistelzweig und kein Geld mehr…

Ein ganz und gar nicht fröhliches „ho – ho“. Eher ein Mix aus traurig und genervt mit einem Schuss Nachdenklichkeit und einer Prise Sehnsucht. Das ist „Christmas Time Again“ – Wieder Weihnachtszeit mit einem unausgesprochenen „schon“ davor. (Arrangement und Produktion: Georg O. Luksch)

Allein unter dem Mistelzweig und kein Geld mehr auf der Bank – auch das (auf Englisch) Zeilen des Songs, den die damals 15-jährige Amélie Persché nach dem vorjährigen Weihnachtsfest geschrieben und komponiert hatte. Verstreut über mehrere Monate hat die nunmehr 16-jährige Musikgymnasiastin, die Bratsche und Klavier spielt und singt, den Song in einem Studio aufgenommen. Nach mehrmaligem Herumfeilen – „ich bin eine Perfektionistin und finde immer noch etwas, das verbessert gehört“ – ist der Song seit wenigen Tagen auf iTunes und Spotify zum Downlaod bereit, auf YouTube gibt’s eine kostenlose Lyric-Video-Version.

Kinder-KURIER: Wirklich so ganz allein und kein Geld?

Amélie Persché: Naja, ein bisschen überspitzt hab ich das schon formuliert.

KiKu: Was war der Ausgangspunkt, wie kam’s zu diesem Song?

Amélie Persché: Es war vorige Weihnachten. Als Kind war das Fest immer so toll, ich war glücklich, dass die ganze Familie da war. Im Vorjahr war’s dann irgendwie anders. Ich hab nicht mehr diese Freude, dieses Gemeinschaftsgefühl empfunden, als Jugendliche mich nicht mehr ganz dazugehörig gefühlt. Und schon in der Zeit davor, der ganze Stress, Geschenke zu kaufen und gleichzeitig mit dem Taschengeld auszukommen.