Kinder und Ältere backen gemeinsam (Weihnachts-)Kekse

Von der einen Seite kommen Kinder der 1a aus dem Schulgebäude über den Hof in den zweistöckigen Container. Ebenerdig liegt die Küche. Die Volksschule Krottenbachstraße ( Wien-Döbling) ist seit Herbst Ganztagsschule – für jene, die das wollen. Von der anderen Seite am Gehsteig entlang kommen ältere Frauen – aus dem Pensionisten Club Gustav Pick-Gasse 2/8. Vor der Küche treffen sie einander, legen ihre Jacken usw. ab und schlüpfen in die mitgebrachten Patschen.

Rein geht’s in die Küche, wo die Ganztagskinder zu Mittag essen. Nun wird diese Küche gemeinsam am Nachmittag genutzt. Die Pensionistinnen haben fertige Teige mitgebracht – Lebkuchen, Vanillekipferln und Mürbteig.