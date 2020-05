Schon in der Schule mit Gaming Taschengeld verdient

Mit-Erfinder der Minecraft-Umwelt-Challenge, die seit Anfang Mai läuft – siehe weiter unten - ist Rafael Eisler. Der 23-Jährige lebt davon, Spiele live zu streamen, zu kommentieren, aber auch auf seinen Kanälen (vor allem Twitch) Gaming-Contests zu hosten oder alles Mögliche zu streamen ( YouTube, Instagram…) Im Februar war er beispielsweise mit einem Kumpel in Südkorea unterwegs. „Wir haben jeden Tag so zehn bis zwölf Stunden live ge-streamt – vom Spazierengehen über Essen bis zu Clubs. Zwischen 30. 000 und 50.000 Leute haben sich das schon am Tag angeschaut, natürlich nicht gleichzeitig, aber im Schnitt waren 600 bis 1200 Leute gleichzeitig drauf.“