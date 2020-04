Im Computerspiel Ideen zur Rettung der Umwelt aushecken

Spielerisch die Umwelt retten helfen

Diese Challenge verknüpft nun aktuell – doch ein wenig in den Hintergrund getretene – globale Herausforderungen in Sachen Klima- und Umweltschutz. Das einleitende rund 2-minütige YouTube-Video vermittelt so einen Überblick – vom Abschmelzen des Polareises und damit Bedrohung des Lebensraumes von Eisbären über Müllberge bis zu Plastik„inseln“ in den Ozeanen und brennende Regenwälder.