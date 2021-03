Häuser die in Brand stehen, dunkle Rauchwolken, eine Frau mit einem Baby auf dem einen und einer Tasche in der anderen Hand, entsetztes, trauriges Rückschauen. Zwei kleine Kinderneben und vor ihr, die nach vorne schauen. In eine ungewisse Zukunft, aber eher erst verschreckt auf die nächsten Schritte. Vom Bild her irgendwo in Afrika.

Mit diesem großflächigen Bild beginnt die erste Doppelseite. Und mit wenigen Zeilen: „Was wäre, wenn ein Ort so scheußlich ist, dass wir weglaufen müssen …?“ Aber noch zwei Zeilen: „halt meine Hand und zähl bis zehn – wir kriegen es hin, du wirst schon sehen!“

So beginnt das Bilderbuch „Hallo! Das Buch der zehn Freundlichkeiten“ – geschrieben von Hollis Kurman und illustriert von Barroux. Doppelseite für Doppelseite – immer ein großflächiges, mit wenigen Elementen gemalt als wären viele von ihnen collagiert und ganz wenigen Worten – kommen eben zehn Zahlen. „1 Schiff hilft uns auf den Weg“, „2 Hände geben uns Sicherheit“ oder „9 Herzen zeigen uns, dass wir in unserer neuen Schule willkommen sind“.

Mit der Frage nach dem Blatt mit „10“ – Wie viele Arten kennst Du, freundlich zu sein?“

