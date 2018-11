Zu abenteuerlichen "Reisen" gezwungen

Zwischen Angst und Spiel

Zwischen einem Hügel aus Seilen und einem aus Laub, auf dem die vier Streicherinnen Musik von rund einem Dutzend verschiedener Komponist_innen spielen, treffen die aus allen Richtungen kommenden Tänzer_innen - Jaskaran Anand, Silvia Both, Lino Eckenstein, René Friesacher, Roni Sagi - mit ihren Gepäckstücken wie auf einer Waldlichtung aufeinander. Kunstsprachfetzen symbolisieren, sie kommen auch aus verschiedenen Sprachkulturen. Wenige Worte stellen den Bezug zu „Zugvögeln“ her. So wie diese scheinen die Kinder auf den Schultern der Tänzer_innen im Flug schlafen zu können.

Annäherung, miteinander spielen, Träume – auch von unbeschwerteren Zeiten – ob als Erinnerung oder als Hoffnung wechseln ab mit bedrohlichen, echt stark Angst einflößenden Szenen. Die Atmosphäre letzterer wird nicht nur durch die entsprechende Musik erzeugt, sondern auch durch mitunter fast gruselige Lichtkegel inmitten dichter Dunkelheit. Mal kuscheln sich die Kinder an die fast monsterartig verkleideten Tänzerinnen, dann wieder müssen sie sich gegen diese- nun nicht mehr verkleidet – wehren, um ihre Freiheit kämpfen.

Und dann ist da diese verschiebbare, durchscheinende gewellte Kunststoffwand – eine (Grenz-)Mauer?