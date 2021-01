Junge Autorin holt großen Kinderfreund und -retter aus dem Vergessen

Ungewöhnlicher Stil

Auf ihn war die Autorin bei den Recherchen zu ihrem vorherigen Buch „Arthur und Lilly“ gestoßen. Bei diesem hatte sich ihr besonderer Stil – historisch fundierte Fakten + lebendige Schilderung einzelner Persönlichkeiten + Einsprengsel aus ihren Erlebnissen bei den Recherche-Reisen – praktisch aufgedrängt. Arthur Kern, als Oswald Kernberg geboren, hatte in jener Wohnung gelebt, in der die Autorin als Kind und Jugendliche lebte. Mit einem Kindertransport – nach Frankreich – dem Naziregime und damit der Ermordung entkommen, war er in den USA gelandet und hatte Jahrzehnte danach die alte Heimat besucht. Aus dieser Begegnung in Wien-Alsergrund wurde tiefe Freundschaft, Lilly Maier wurde nicht selten von Kerns Familie als ihre österreichische Enkeltochter bezeichnet. Und sie wurde durch dieses Schlüsselerlebnis zur Historikerin, spezialisierte sich auf Kindertransport-Kinder, also das, was heute als minderjährige Flüchtlinge bezeichnet wird, damals nur systematisch aus der Lebensgefahr gebracht.

Oswald/Arthur war auf der Flucht aus Wien in Paris und dort in einem der Kinderheime gelandet, die von Ernst Papanek, einem jüdisch-sozialdemokratischen Reformpädagogen, geleitet wurden. Ihm widmete Maier schon im ersten Buch ein Kapitel, in dem schon sehr viel im „Kern“ steckte. „Ich fand damals schon, das ist eine Geschichte, die es Wert ist, erzählt zu werden“, so die Autorin im Gespräch mit dem Kinder-KURIER – für den sie im Übrigen als Kind und Jugendliche selber geschrieben hatte.