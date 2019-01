(Zeit-)Geschichte mit berührenden persönlichen Geschichten

Der Beginn

Das Zusammentreffen von Arthur Kern und Lilly Maier wurde zu einer tiefen, berührenden Freundschaft, bewegte das Mädchen dazu, Geschichte zu studieren, seine Lebensgeschichte aus Erzählungen und Akten zu studieren und vor allem viel mit seinen Verwandten und Freunden zu sprechen, Fachleute zu interviewen, Studien zu durchforsten sowie zu Kindertransporten zu forschen – und später auch referieren.

Beide hatten in derselben Wohnung in Wien-Alsergrund gelebt – im Abstand von Jahrzehnten. Als Oswald Kernberg war der Mann 1928 in Wien geboren worden und aufgewachsen. Noch rechtzeitig konnten ihn seine Eltern mit einem Kindertransport – nach Frankreich – in Sicherheit schicken. Sie selbst und sein älterer Bruder wurden später von den Nazis in ein Lager nach Polen verschleppt und ermordet.

In Frankreich fand der Bub in den reformpädagogisch - von ebenfalls vor dem Faschismus geflüchteten Pädagogen - geleiteten Kinderheimen Freunde, die zur neuen Familie wurden. Als die Nazis und das mit ihnen kollaborierende Regime auch dort das Leben von Jüd_innen bedrohten, konnten die Kinder in den USA Zuflucht finden.