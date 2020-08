Trotz Corona: Die Kinderstadt im Wiener Rathaus lebt – und wie

Achja, wer die Kinderstadt – heuer zum 18. Mal – kennt, vermisste vielleicht die Kugeln (Murmeln) mit denen bisher die Stimme in Röhren in der Wahlkabine abgegeben wurden. Auch das aus bekannten Gründen. In diesem Jahr wählen alle an ihren Arbeitsplätzen mit je einem eigenen Stimmzettel und eigens gebastelten Sichtschutz-Kartons. Wer gerade keinen Job hat, kann in einer eigenen Wahlkabine im großzügig bestückten Hof – mit viel Abstand – wählen.