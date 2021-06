Kinderstadt heuer mit Anmeldung, Abstand, Maske und bargeldlos

Trotzt Corona – und mit dementsprechenden Vorsichtsregeln – vom 24. bis 28. August (2020) schupfen und regieren Kinder (6 bis 14 Jahre) wieder eine Woche lang ihre eigene Stadt. Um den berühmten Baby-Elefanten genügend Platz zu lassen, steht heuer bei „Rein ins Rathaus“ der gesamte Arkadenhof zur Verfügung, Kinder – aber auch Besucher_innen – müssen sich vorher anmelden – siehe Infos.

Hier wählen und regieren Kinder

Ob beim Arbeitsamt – wo alle Jobs vergeben werden, oder im Finanzamt (wo die Steuern berechnet werden), in der Bank, im Gasthaus (sogar mit Handschuhen), in der Bücherei, der Stadtverwaltung, im Shop oder in der Kinderstadtzeitung – die jungen Bürgerinnen und Bürger managen ihre eigene Stadt (mit erwachsenen Helfer_innen). Die Kinder regieren aber auch. Jeden Tag können sie eine Regierung wählen – natürlich auch aus Kindern.

Wer sich zur Wahl stellen will, muss zuerst drei Jobs ausgeübt und zwei Studien absolviert haben – dafür gibt’s die Ehrenbürgerschaft. Die ist Voraussetzung, um kandidieren zu dürfen.