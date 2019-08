Kinder regieren wieder im Wiener Rathaus

Sie waren die längstdienenden Kinderpolitik: Sabri und Benedikt dank gleicher Stimmenanzahl gleichberechtigte Bürgermeister am letzten Tag der Kinderstadt „Rein ins Rathaus“ 2017 waren noch bis zur Wahl am Montagnachmittag im Amt. Die üblicherweise einwöchige Kinderstadt musste im Rathaus im Vorjahr pausieren, weil die Volkshalle renoviert wurde.

Beide stellten sich im Übrigen auch am ersten Tag der diesjährigen Kinderstadt zur Wahl. Wobei Sabri mit seiner „Ehrenpartei“ schon seine Erfahrungen reflektierte. Viele Kandidat_innen gehen an den ersten Tagen mit den Forderungen nach höheren Löhnen und niedrigeren Steuern ins Rennen um die Stimmen der jungen Bürgerinnen und Bürger (6 bis 13 Jahre). Das führte immer wieder zu Finanzkrisen. Deswegen mahnte Sabri zur Vorsicht. Immerhin landete er bei der Wahl an dritter Stelle (von sechs Angetretenen) und übt nun das Amt des Finanzstadtrates aus. Bürgermeisterin wurde eine ganz neue Kandidatin – Kristin mit ihrer Partei Umwelt.