"Anderes Alphabet war kein großes Problem"

Hintergrund

Gegen Ende des Corona-Shutdowns wurden sie von Stadt Wien, Bildungsdirektion und Wiener Volkshochschulen „aus dem Boden gestampft“ – zwei Mal in der Woche insgesamt fünf Stunden. Gedacht für „Seiteneinsteiger_innen“, Schülerinnen und Schüler, die vor weniger als zwei Jahren nach Österreich gekommen sind – und oft auch mit einer anderen Schrift – von Arabisch bis Chinesisch – aufgewachsen sind. Viele von diesen Jugendlichen der Sekundarstufe 1 bzw. aus Polytechnischen Schulen (also 5. bis 9. Schulstufe) litten doppelt unter dem Ausfall von Präsenz-Unterricht. Viele leben auch unter prekären bis ungewissen Bedingungen in Sachen Aufenthaltsstatus – weswegen die Erziehungsberechtigten der meisten auch keine Fotos in Medien sehen wollen.