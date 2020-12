7-Jährige an den Kanzler: "Erlauben Sie uns wieder unseren Sport"

Platz für ausgewachsene Elefanten

Normalerweise habe sie drei Mal in der Woche Training und alle zwei Wochen ein Match mit der U8, den Bambinis. „Mein Ziel ist, in der Bundesliga oder sogar in der Champions League zu spielen.“

Abgesehen davon, dass bei den Bambini Body-Checks ohnehin nicht erlaubt sind, seine sie ja mit ihrer sportlichen Schutzkleidung samt Helm ohnehin sehr vermummt. Wenn schon keine Matches könnte es doch Training geben – verteilt auf der ganzen Eisfläche wäre zwischen den acht bis zwölf Bambini-Kindern im Eishockey- Verein Junge Welser Römer Platz zwischen ihnen für ausgewachsene und nicht nur Baby-Elefanten.

Die Volksschülerin – zweite Klasse – mag in der Schule am liebsten Mathe „und am zweitliebsten mag ich Werken. Und weißt du, was ich werden will, ich will eine Roboterbauerin werden“. Animiert dazu wurde sie, erzählt Lily Sophie noch, weil ihre Mama eine Freundin habe, deren Tochter große Roboter baue, viel mehr am Computer entwirft und programmiert.

Zurück zum Brief an Sebastian Kurz: „Gerade ist es eine sehr schwere Zeit für mich und Eishockey würde mir guttun. Erlauben Sie uns Kindern endlich wieder unseren Sport!!!!“, heißt es – fast - abschließend.

Wir haben mit dem Artikel allerdings gewartet, ob wenigstens das P.S. in Erfüllung gehen würde: „Über eine Antwort von Ihnen würde ich mich sehr freuen.“

Eine Woche nachdem die junge leidenschaftliche Eishockey-Spielerin den Brief abgeschickt hat - die Antwort, allerdings nur jene von Familie Steiner in Wels auf die Nachfrage des Kinder-KURIER: „Nein, leider nix vom Bundeskanzler im Postkasten.“

