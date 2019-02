Welche Sportart passt am besten zu mir?

Sonntagvormittag, Freizeitzentrum Perchtoldsdorf: 45 Kinder und Jugendliche (davon 23 Mädchen) zwischen 5 und 13 Jahren bevölkern die Sporthalle. Nach einer Aufwärmrunde und dem Abmessen der Körpergröße und Dehnübungen geht’s an die einzelnen Stationen, insgesamt neun Stück. Springen aus dem Stand, Ein-Bein-Stand – mit Zeitnehmung, ein Sprint über fast die ganze Hallenlänge – mit Echtzeit-Messung oder natürlich die Zeit stoppen beim abschließenden 500- bzw. 1000-Meterlauf (ab 12 Jahren) sind einige davon. Beim Springen wird die Weite gemessen. Hier liegt ein großes Maßband auf dem Boden, ebenso wie bei der Ball-Station. Auch da geht’s um die Weite.

Hier wird aber nicht geworfen, sondern gestoßen. Das ist von der Technik nicht ganz so einfach wie es sich liest. Die Hände müssen mit den Fingerspitzen zum eigenen Körper gedreht werden. Wer’s jetzt selber beim Lesen ausprobiert und nicht gerade sportlich geübt ist, wird fast vor Schmerzen ein wenig Jammern auf der Zungenspitze haben. Der Ball wird nun so – natürlich möglichst weit – von sich gestoßen. Es ist keine Quälerei, die sich die Trainerinnen und Trainer für diese Station ausgedacht haben. Hier soll eben die Stoßkraft gemessen werden. Kinder-KURIER und SchauTV (Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest, der Beitrag wird aber dann hier verlinkt) durften den fast vier Dutzend Kindern und Jugendlichen zuschauen - rund 200 Fotos sind hier in mehreren Bildstrecken zu sehen.