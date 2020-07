15-jährige Fußballerin bricht auch 33 Jahre alten Laufrekord

Ab der Volksschule

Ihre Leidenschaft gehört aber nicht nur der Leichtathletik, sondern vor allem dem Fußball. In der Volksschule stieg sie, motiviert von Ihrem Turnlehrer, in die Mini-Liga ein. „Ich wollt schon länger spielen, es hat mir Spaß gemacht und nach der 4. Klasse hab ich mir dann einen Verein – Altera Porta - gesucht“, erinnert sie sich im Telefonat mit dem Kinder-KURIER an die Basis, die sie letztlich nun nach Graz gebracht hat. Nach der Unterstufe im Akademischen Gymnasium in Wien, war für Luna Windsperger klar, eine Oberstufe mit Schwerpunkt Fußball muss her. „Das Ballsportgymnasium in Wien hat mich von der Schule nicht so überzeugt, in St. Pölten wurde ich nicht genommen, in Graz schon.“ Pech für die ÖFB Frauen-Akademie, die nun auf eine gute Außenverteidigerin verzichten muss. „Hier bei Sturm ist alles sehr professionell, die Sportplätze sind gut, auch die Schule und das Internat sind einfach gut. Es passt perfekt.“