BRG Polgarstraße gewann zum siebenten Mal

Es ist der bereits siebente Titel für das BRG Polgarstraße aus Wien seit Bestehen der Mädchenfußball-LIGA. Im Finale am Donnerstagvormittag (21. Juni 2018) konnten die Wienerinnen gegen die Kickerinnen der SMS Wr. Neustadt einen klaren 6:0 Sieg für sich verbuchen. Sie holen sich damit nicht nur zum siebenten Mal den Sieg, sondern auch zum dritten Mal in Folge den Titel und stellen damit einen neuen Rekord auf. Im Spiel um Platz 3 siegten die Kärnten- Vorjahresfinalistinnen der FSSZ Spittal/Drau mit dem gleichen klaren Ergebnis von 6:0 gegen die SMS Graz.

Klarer Sieg für die Wienerinnen

Im Vergleich zur Vorrunde, als sich die BRG Polgarstraße nur knapp mit 2:1 durchsetzen konnte, gestaltete sich das Finale zu einer klaren Partie für die Wienerinnen. Nachdem sich die beiden Teams in den ersten zwanzig Minuten, bei enormer Hitze, gegenseitig abgetastet haben, stellte die BRG Polgarstraße relativ rasch klare Verhältnisse her. Noch vor der Pause konnten sie innerhalb von wenigen Minuten einen 2:0 Vorsprung herausholen und noch durch einen Elfmeter auf 3:0 erhöhen. Nach der Pause kontrollierte die BRG Polgarstraße das Spiel und verwaltete das Ergebnis, die Wr. Neustädterinnen konnten vor lautstarkem Heimpublikum nicht mehr zulegen. In den Schlussminuten legten die Wienerinnen noch einmal zu und schlugen innerhalb weniger Minuten abermals drei Mal zu und fixierten in der Nachspielzeit den Endstand von 6:0.