Selbst Elferschießen musste verlängert werden

In einem Elferkrimi entschied das BRG 22 Wien Polgarstraße gegen die SMS Graz Bruckner das Finale der 6. Bundesmeisterschaft der UNIQA-Mädchenfußball-Liga im Mösle Stadion Götzis/ Vorarlberg für sich. Damit holten die Wienerinnen nach 2009, 2011 und 2012 zum insgesamt vierten Mal den Titel in Österreichs größtem Mädchenschulfußballturnier. Ebenfalls im Elfmeterschießen musste das kleine Finale zwischen der NMS Waidhofen/Thaya und dem Gymnasium Neusiedl entschieden werden. Die Niederösterreicherinnen holten sich Platz 3.

Im Finale trafen das BRG 22 Wien Polgarstraße und die SMS Graz Bruckner aufeinander. Nach einem leichten Abtasten in den Anfangsminuten verbuchten die Wienerinnen nach einem Weitschuss die erste große Chance für sich. In Minute elf und zwölf hatten die Grazerinnen ihrerseits zwei Mal die Möglichkeit zur Führung. Doch an der Wiener Torfrau Larissa Löffler bissen sie sich zunächst die Zähne aus.

Im Gegenstoß zappelte der Ball dann erstmals im Netz. Sahin Fatma versenkte den Ball im langen Eck zur 1:0-Führung für Wien . Taktisch gut eingestellt gab es für die Stürmerinnen auf beiden Seiten danach kaum ein Durchkommen durch die dichten Abwehrreihen. Mit der 1:0-Führung für Wien ging es in die Pause.