Update Sonntag, 15. Jänner 2017, 23.24 Uhr: Ergänzt um alle Spiel-Ergebnisse - siehe Infos

Voller Einsatz – in allen Spielen – und trotzdem praktisch keine Fouls, ja selbst kaum Hands. Dazu gute Stimmung, selbst bei den Spielerinnen und den Fans der Teams, die ihre Matches klar verloren. Und vor allem rundum Spielfreude – das kennzeichnete das U10-Turiner, das der Mädchen- und Frauen-Fußballverein „Altera Porta“ (neuer, anderer Weg) Mitte Jänner im Wiener Ballsport-Gymnasium veranstaltete. (Dazu gesellten sich an diesem und dem folgenden Wochenende auch noch Turniere für U13- sowie U15- und erwachsene Kickerinnen.)

Beste Torfrauen

Foto: Heinz Wagner In einem der Turnsäle des Gymnasiums in der Erdbergstraße, wo Fuß-, Basket-, Volley-, Wasser-, Base- und American Football & Cheerleading auf dem Stundenplan stehen, gehörte der Sonntag Vormittag den jüngsten Fußballerinnen. Auch wenn die gastgebenden Teams in den beiden Gruppen - Champions-, die andere Europa-League genannt (Fortgeschrittenere bzw. eher Schulteams bzw. Neo-Kickerinnen) – jeweils die letzten Plätze belegten, so tat das ihrer (Spiel-)Freude keinen Abbruch und ihr Anhang war die meiste Zeit der lautstärkste. Und sie stellten trotz allem die beiden besten Torfrauen des Turniers – mit Angela (8) und Destina (10).

Auch wenn in den Nachwuchsteams alle Spielerinnen immer wieder rotieren und auf allen Positionen spielen, haben sich diese beiden vor allem fürs Torhüten entschieden. „Mir macht es mehr Spaß als draußen, weil ich mich eher besser schmeißen kann, was nicht alle so mögen“, sagt Angela dem Kinder-KURIER. „Zwei Mal in der Woche trainiere ich beim Verein und einmal auch noch in der Schule.“ Vereinsmäßig spielt sie seit einem Jahr, „ich habe davor aber auch schon gern Fußball gespielt“, fügt sie hinzu.

Ihre Kollegin, die beim Turnier selbst noch neun war, „aber in zwei Tagen wird ich zehn!“, bewies viel Übersicht, las das Spiel immer mit – und ärgerte sich, wenn die eine oder andere Mitspielerin nicht auf ihren Zuruf achtete, ihr den Ball zu überlassen oder zuzuspielen – was dem Team dann doch etliche Tore einbrockte. Sie hat „vor drei oder viere Jahren begonnen, Fußball zu spielen, zuerst mit Freunden und dem Papa, seit einem Jahr spiel ich im Verein.“ Ach ja, und sie hat ein Vorbild, eines, das nicht Tore hält, sondern schießt, den wiederholten Weltfußballer Cristiano Ronaldo.

Beste Spielerinnen

Foto: Heinz Wagner Den nennt auch die achtjährige Valentina, die seit zwei Jahren vereinsmäßig kickt, als ihr Idol. Sie wurde zur besten „Champions-League“-Spielerin des Turniers gekürt. In jedem ihrer Matches zeichnete sie sich durch besonderes Bewegungstalent und Technik aus, eine Dribbelkönigin mit Übersicht – und das obwohl sie in ihren Spielen nicht selten die – körperlich – kleinste Kickerin in der Halle war. Ihr Verein ist normal NSG Donauauen, wo sie gemeinsam mit zwei weiteren Mädchen mit den Buben mitspielt. Fürs Turnier im Ballsport-Gymnasium bildete sich die Mädchentruppe JHG Nord (Jugend-Haupt-Gruppe), die sie zum Sieg führte. Am liebsten „spiele ich immer vorne – rechts oder in der Mitte“.

Beste Europa-League-Spielerin wurde Kiras (10) von der GEPS 20 (Global Education Primary School mit teilweise Englisch als Arbeitssprache, Volksschule Vorgartenstraße). Drei Mal in der Woche trainiert sie mit ihrem Team „und am Freitag haben wir dann noch ein Spiel“. Warum sie seit zwei Jahren Fußball spielt, bringt sie kurz und bündig auf den Punkt: „Weil‘s Spaß macht.“

Weitere Interviews

Foto: Heinz Wagner Die vier Spitzenkickerinnen wurden alle mit einem kleinen Pokal belohnt, alle anderen Teilnehmerinnen bekamen Medaillen. Und einige der Kickerinnen des gastgebenden Vereins Altera Porta, der einzige reine Mädchen- und Frauenfußballverein Wiens, der stolz auf seine mehr als ein Dutzend Nationalitäten unter den eigenen Spielerinnen ist, hatten den Kurzinterviews der besten Kolleginnen mit dem Kinder-KURIER nicht nur zugehört. Sie erzählten auch selbst über ihre Leidenschaft.

Die neunjährige Iris etwa „hab vor mehr als eineinhalb Jahren Freundinnen beim Fußball spielen zuerst nur zugeschaut und dann wollte ich es auch selber machen. Seither trainiert sie zwei Mal wöchentlich und spielt „auf unterschiedlichen Positionen, am liebsten aber im Mittelfeld“.

Sophie, ebenfalls (9), kickt seit zwei Jahren im Verein, „am liebsten bin ich Stürmerin und mein Vorbild ist der Lionel Messi. Der wird mindestens noch ein Mal genannt. Einen ganz anderen bewundert Christina (9), die „seit einem halben Jahr oder ein bisschen drüber bei Altera Porta“ spielt, nämlich den Franzosen Antoine Griezmann. Auch sie treibt sich lieber vorne auf dem Spielfeld herum, „aber öfter werde ich auch hinten eingeteilt, bin damit aber auch nicht so unzufrieden“. Dort hält sich dafür liebend gern Anna (9) auf: „Ich spiel lieber in der Verteidigung, weil ich nicht so einen festen Schuss hab, den’s vorne braucht!“

„Manchmal ist’s schon anstrengend, aber es macht eben trotzdem viel Spaß“, erklärt schließlich die achtjährige Michelle, die „schon lange Fußball spielt, meistens vorne rechts. Und alles gefällt mir, spielen und auch das Training!“