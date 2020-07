Jungautorin, Eishockey und YouTube

Bücher, Filme, Sport (real und virtuell) sowie einige Beiträge rund um YouTube, Cybermobbing und die neue Smart-Uhr - darüber schrieben Schülerinnen und Schüler der 2a des GRG 3 in der Wiener Kundmanngasse. Als ein Team an einem Artikel über Suzanne Collins, die Autorin der " Tribute von Panem", arbeitete, kam so nebenbei zur Sprache, dass eine Mitschülerin selber schon seit einiger Zeit eigene Geschichten schreibt. Da tauchte die Idee auf, doch gleich ein Interview mit ihr zu führen. Gedacht, gesagt, getan ;)