12-Jährige spielt drei musikalische Antworten auf den Lockdown

Der kollektiven Depression entronnen

40 davon sind auf der genannten CD versammelt, die – so der zweite Lockdown Ende November beendet ist, am 8. Dezember im Porgy & Bess öffentlich und live präsentiert werden soll. Die Stücke schreib und spielte Rüegg zwischen 19. März und 11. Mai 2020 – jeweils zwischen 18 und 20 Uhr. Als Antwort und Reaktion auf den ersten Lockdown verfasste und spielte er seine Gedanken, seine kritische Auseinandersetzung darauf. Entsprechend die Titel der zwischen rund ¾ und 1 ½-minütigen Stücke. Von „Hereinspaziert, Mr. CoVID19!“ über „Vom Ankämpfen gegen die Angst …“ und „Lied für all die eingesperrten Kinder“ bis zu „Choral für all jene alten Leute, die nicht wollen, dass wegen ihnen die gesamte Menschheit weggesperrt wird“. Aber nicht alle Titel sind derart politisch und nicht jedes Lied klingt kämpferisch oder trotzig. Viele verbreiten Hommagen an Natur oder verströmen Fröhlichkeit – „Der Optimismus ist ein froh Gesell“, „Aber woher stammen all diese schönen Kirschblüten denn alle?“ oder sind Spiele mit der eigenen Profession wie „Auch Intervalle möchten geliebt werden!“ bzw. „Dieses Lied, das niemand kennt, nicht einmal der Dirigent!“

Als „Flucht in die Kreativität“ bezeichnet Rüegg dieses selbst auferlegte strikte Zeitkorsett, um „der kollektiven Depression zu entrinnen“ angesichts von Corona und der Lockdowns. Dem zweiten Lockdown entflieht er nun nach Stockholm, der Hauptstadt Schwedens. „Das einzige Land, das die liberale Demokratie nicht abgeschafft hat“, wie er dem Kinder-KURIER vor seiner Abreise anvertraut.