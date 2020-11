Zwei Jüngst-Schauspieler: Der eine will "Jedermann", der andere Fußball spielen

Am Abend vor dem zweiten Lockdown

Am letzten Abend vor dem Lockdown ging „Jacobowsky und der Oberst“ von Franz Werfel, ein Stück, das im 2. Weltkrieg in Frankreich spielt, über die Bühne der „Josefstadt“, u.a. mit dem Direktor des Theaters, Herbert Föttinger“ in der Rolle des Oberst, der sie den Namen seines Lebensretters Jacobowsky nicht und nicht merken will. Nur ein Zeichen der Geringschätzung – wie er es praktisch mit allen Menschen macht. Jacobowsky ist ein Mehrfach-Vertriebener. Kaum scheint er irgendwo Zuflucht gefunden zu haben, ist auch dort schon wieder sein Leben in Gefahr.

Inmitten vieler Mitspieler_innen

In einer Szene hat ein „Kleiner Junge“, der im Stück namenlos bleibt, einen mehrminütigen Auftritt. Vollbesetzte Bühne in einem Pariser Hotel. Die Stadt wird von der deutschen Nazi-Armee schon angegriffen. Alles muss verdunkelt sein. Neben Jacobowsky, der immer wieder Humor ins Geschehen bringt, sorgt der Bub, beim Besuch des Kinder-KURIER Stanislaus Hauer, für ein wenig Zukunftshoffnung in der Tristesse. Wenige Sätze – aber mehr als im Alzheimer-Stück in den Kammerspielen – und einige Gänge, aber auch ruhiges in einer Ecke sitzen in einem Teil der Bühne. Keine leichte Sache. „Ewig“ warten auf den Auftritt, dann exakt und voll da sein, bevor’s wieder heißt: Erneut hinter der Bühne warten bis zum Ende des Stücks – für den Schluss-Applaus.