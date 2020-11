13-Jährige spielte Hauptrolle in Film um ein 400 Jahre altes Gemälde

Zurück zum Film: War es ein bisschen strange, einzutauchen in ein 400 Jahre altes Bild und diese Welt, in Kontakt zu kommen mit einer Person die aus dieser Zeit entsteigt?

Frouke Verheijde: Es war wirklich schwierig mit ihr zu reden, wenn sie in ihrer Rolle war. Als solche wusste sie ja nicht, was ein Telefon oder ein Handy ist oder ein Computer... Die wusste ja nicht einmal, wie sie eine Banane essen sollte. Es war zeitweise sehr schwierig, sich solche Situationen vorzustellen.

Manchmal war es dafür auch schwierig, sie als Person wahrzunehmen und nicht in ihrem Filmcharakter. Aber wir kamen dann zu dem Punkt, wo das Umschalten wie auf Klick funktioniert hat.

Aber auch dein Charakter ist doch anders als du selbst bist oder? Im Film bist du eine Jugendliche die ein bisschen isoliert wirkt und so als ob sie keine Freundinnen und Freunde hätte?

Frouke Verheijde: Na ja, so verschieden ist meine Filmfigur gar nicht - mit Ausnahme dessen dass die Jackie keine Freunde und sehr gute Noten hat. Aber beide sind wir sehr unabhängig. Insofern war es nicht so schwierig. Ich musste nur achten, was nehme ich aus meinem Leben mit in die Rolle und was muss ich beim Spielen der Figur gegenüber meiner Persönlichkeit verändern.

In der Rolle bist du ja ständig unter Stress, du musst auf deine kleine Schwester aufpassen, du musst aufpassen, dass niemand deine neue Freundin die aus dem Bild entstiegen ist, nicht entdeckt wird, du musst aufpassen, dass sie nicht zu viele Fehler macht? Bist du auch im wirklichen Leben für alles verantwortlich?

Frouke Verheijde: Nein, nicht in diesem Ausmaß. Also meine Eltern kümmern sich schon um meinen jüngeren Bruder. Aber meine Freundinnen und Freunde können immer auf mich zählen. Darüber bin ich sehr froh, weil ich mag es wirklich sehr gerne, anderen Menschen zu helfen. Und das steckt ja auch in der Jackie im Film. Wobei, wenn es darum geht, für andere da zu sein, ist es bei mir in erster Linie so, dass ich emotional unterstützte.

Du hast gesagt du hast einen kleinen Bruder….

Frouke Verheijde: Naja, klein ist er nicht mehr, er ist schon zwölf Jahre.

Ist es schwierig mit ihm?

Frouke Verheijde: Nein es ist nicht schwierig.

Ist er eifersüchtig, dass du die Hauptdarstellerin in einem Kinofilm bist?

Frouke Verheijde: Ich weiß es gar nicht. Wenn er es sein sollte, dann zeigt er es nicht.