Kurzer Auftritt mit starker Bühnenpräsenz

Im Alzheimerstück spielten Maria Köstlinger und Johannes Krisch ein dementes Ehepaar in einer gesichtslos eingerichteten Seniorenresidenz mit Betreuerstimmen aus dem Off. Sie verlieren immer mehr an ihren Erinnerungen. Viel mehr als gegenseitige Vorwürfe und fast Hass aufeinander ist nicht geblieben. Hin und wieder lassen sie schöne Momente aufleben. Sozusagen unfreiwilliger, aber natürlich vom Autor, Regie und dem Duo geplant gespielter, Humor heitert die Szenerie auf.

Ungefähr in der Mitte des 1 ½-stündigen Stücks hat der Enkel – abwechselnd von den beiden oben genannten Buben gespielt - einen fünfminütigen Auftritt. Er betritt den Seniorenresidenz-Raum mit einer Holzschachtel, platziert sich zu Opas Füßen im Rollstuhl, packt Spielzeugautos aus, beginnt zu spielen und mit Opa zu reden. Die Oma scheint zu schlafen.

Die lebendigen Fragen des Buben, der Kinder-KURIER erlebte den 10-jährigen Moritz Hammer in dieser Rolle, scheinen den Opa (Johannes Krisch) um Jahrzehnte jünger zu machen. Der Enkel lässt im Großvater Erinnerungen wach werden. Und verwickelt ihn in ein (kinder-)philosophisches Gespräch. „Ich bin neu, werd ich auch einmal alt sein?“

Das lässt im Opa seine Lust zu erzählen erwachen. Blumig erzählt er vom fast vulkanartigen Ausbrechen des Alters… Selbst als der Enkel nach seinem kurzen, aber Eindruck hinterlassenden, Auftritt wieder abgeht, versinkt der Alte in seiner Kindheit, bewegt sich aus dem Rollstuhl, kniet sich hin und beginnt mit den Autos zu spielen, hat vor allem Freude daran, Unfälle zu bauen.