Zwei Jugendliche komponieren digitale Weltraumklänge

Spacig

Eigentlich wollten Jan Mikesch und Stelios Christodoulides, so sagen sie, fünf Songs zusammen kriegen und dann als Album veröffentlichen. Durch die Corona-Einschränkungen seien sie dann eben nur auf drei gekommen: Spacescape (All-Landschaft), White Dwarf (Weißer Zwerg) und Nebula (Nebel)

„Alle Songs hatten ursprünglich andere Arbeitstitel, wir haben sie dann nachträglich verändert um zum generellen Thema Weltraum zu passen. Hier haben wir nach verschiedenen Phänomenen die im All vorkommen gesucht und sind so eben auf die Titel gestoßen, natürlich passend zum Song. Nebula (Nebel), der Song, ist eher dunkel und mysteriös, da wollten wir genau so etwas für den Titel finden. Bei White Dwarf (Weißer Zwerg) suchten wir gezielt nach etwas Fröhlichem und Hellem“, so Jan Mikesch.

Übrigens verrät der junge Elektro-Musiker auch das Geheimnis hinter dem spacigen, weißen Logo, das an einen Outline-Schriftzug erinnert. „Das entstand nach etwas Rumspielen in einem Fotoprogramm. Wir haben Spacescape in einer schrecklichen Schriftart geschrieben und das dann verzerrt und gedehnt. Nachdem wir das was dabei rausgekommen ist eigentlich ganz gut fanden, haben wir es dann auf die Covers gesetzt.“