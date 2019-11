Magische halbe Stunde aus Musik, Tanz und Licht

Am Anfang stand weiß

„Am Anfang war weiß“, sagt Co-Regisseurin Cornelia Böhnisch (gemeinsam mit Katharina Schrott) zum Kinder-KURIER. „Damit wollte ich schon länger was machen. Wir haben dann herumgespielt und dann mit Musik, Wasser, Rauch und Licht (+ Technik: Alexander Breitner und Robert Schmidjell) improvisiert. Die Maria (Morschitzky für Bühne und Kostüme) hat dann diese Steine erfunden. Jeder einzelne ist aus diesem Plastiform, einer Modelliermasse aus Holzmehlgemisch geformt – so wie auch der große Stein am Bühnenrand.“

Dem Team und speziell der genannten Co-Regisseurin ist die Verwendung von Natur- bzw. Recyclingmaterial besonders wichtig. Und so ist der weiße woll-/watteartige Stoff in einer Szene „aus einer Fülle davon, die ich am Dachboden gefunden habe“.

Zu Spiel, Tanz, Musik usw. kam dann früh auch schon der Titel des Stücks und irgendwann auch das Morgensterin-Gedicht, das Böhnisch schon seit Kindertagen kannte.

Follow@kikuheinz