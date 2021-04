Grüner Pass soll den Sommer retten

Heuer schon einen Sommerurlaub gebucht? Nein?! Dann sind Sie nicht alleine. Solange nicht klar ist, wo man heuer hinfahren kann, ohne dass man danach tagelang in einer Quarantäne verschwinden muss, zögern viele mit den Buchungen. Und treiben damit den Tourismusverantwortlichen die Schweißperlen auf die Stirn.

Der Leidensdruck ist groß genug, dass sich Europas große Tourismusländer auf gemeinsame sieben Punkte zum Grünen Pass geeinigt haben, die sie heute an die Europäische Kommission übermitteln. Ziel Nummer 1 ist die Einführung des Passes noch im Juni 2021. Damit sollte der internationale Tourismus wieder in Fahrt kommen (Details hier).

Währenddessen ist noch nicht einmal klar, wann die Hotels wieder aufsperren dürfen.

In Österreich gilt Pfingsten, also das Wochenende um den 23. Mai, als realistisches Datum. Die Branche drängt auf einen konkreten Fahrplan, um Planungssicherheit zu bekommen. Die Konzepte für eine sichere Öffnung liegen jedenfalls seit Ende Februar auf dem Tisch und sollen Ende dieser Woche mit den Experten des Gesundheitsministeriums besprochen werden. Ob dann klar ist, wann und unter welchen Auflagen man wieder in einem Hotel einchecken, im Restaurant essen oder einfach ins Kino oder in ein Konzert gehen kann, bleibt abzuwarten. Wie hoch die Erwartungen an den Sommer sind, hängt jedenfalls stark davon ab, wen man fragt (siehe Beitrag hier).

Weitere Meldungen aus der Wirtschaft lesen Sie unten. Einen guten Start in die Woche!