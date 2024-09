Warum Frauen in Start-ups manchmal nur "Alibi-Frauen" sind

Weil man das andere Narrativ gewohnt ist. Dass alles ganz einfach ist und bombastisch läuft. Ehrlich zu sagen, wenn etwas nicht so gut läuft, kommt nicht gut an. Es schafft eine schlechtere Ausgangsposition gerade in Gesprächen mit professionellen Investorinnen und Investoren. Kennen sie diese Herangehensweise nicht, wird man wahrscheinlich weibliche Teams anders oder gar schlechter beurteilen und weniger oft investieren.

Erklärt das auch das Phänomen: Je höher die Finanzierungssumme, desto geringer der Frauenanteil?

Will man den Wachstumsweg gehen, ist das eine klare Entscheidung, die man trifft. Er kommt mit vielen positiven Aspekten, weil mit viel Finanzierung lässt sich schneller wachsen und neue Märkte erobern. Aber es gibt auch Nachteile durch die große Verantwortung und den mentalen Druck. Das sind komplett unterschiedliche Wachstumsmodelle. Gerade etabliert sich ein Mittelweg: Die sogenannten Zebras, die durchaus wachsende Unternehmen sind, aber nicht zu allen Kosten.

Wie groß ist diese Zebra-Bewegung bereits?

Wir sehen gerade bei uns im Fonds viele Unternehmen, die große Wachstumsambitionen haben, aber in einem realistischen Ausmaß. Und das oft in Bereichen, wo wirklich Probleme gelöst werden. In der Klima- und Gesundheitstechnologie, wo es anfangs viel Forschungsleistung braucht und eine Produktentwicklung, bevor man wirklich in die Skalierung geht.