Gehaltscheck: Wie viel man Kanzler und Ministern in der Privatwirtschaft zahlen würde

Denn ist ein Unternehmen bereit, sich jemanden an Bord zu holen, dessen Wertvorstellungen und politische Positionen offenkundig sind, decken Politiker mehrere Faktoren ab. Verhandeln und Taktieren, die Bereitschaft, 24 Stunden erreichbar zu sein und die Fähigkeit, enormem Druck standzuhalten, von innen und von außen, erklärt Julian Maly: „Zwischen den Stühlen zu sitzen, trotzdem etwas weiterzubringen und alle Stakeholder unter einen Hut zu bringen, ist eine enorme Managementaufgabe und letztlich etwas, das in der Führung gefragt ist.“

Lebensläufe, die in der Politik geschrieben werden, lesen sich atypisch, erklärt die Personalexpertin. Gesammelte Qualifikationen ließen sich nicht auf jene ummünzen, die in der Wirtschaft gefragt sind. Schließlich könne nur ein Teil berufliche Erfahrungen außerhalb der Partei vorweisen.

Schillernde Beispiele gibt es einige, quer durch die Parteienlandschaft. Viktor Klima , der als glückloser Bundeskanzler die Regierungsbühne verließ und als erfolgsverwöhnter VW-Manager in Argentinien reüssierte. Sein Lebenslauf hätte es vermuten lassen können: Ein Magister in Betriebswirtschaft, ein Vorstandsposten bei der OMV vor Antritt der Politkarriere.

Fazit: Spitzenpolitiker sind somit gut entlohnt, so Pramböck. Allerdings ohne Bonuszahlungen und Gewinnbeteiligungen. Von den Spitzengehältern der Topmanager, die in Österreich über eine Million Euro inklusive Bonus verdienen, wäre man somit trotz hoher Verantwortung und öffentlicher Exponiertheit weit entfernt.

Die Politikergehälter liegen „in einem guten Mittelfeld“ und entsprechen folgenden Managementpositionen: CEO in Firmen mit bis zu 1.000 Mitarbeitern, Geschäftsführer von Firmen mit bis zu 3.000 Mitarbeitern, Senior Vice President in Großkonzernen oder erfolgreiche Kleinunternehmer sowie Partner in Kanzleien.

Wie lautet nun der Marktwert von Österreichs Spitzenpolitikern?

Was man daraus schließt? Nicht jede Beurteilung der Headhunter muss sich in der freien Wirtschaft auch bewahrheiten. Und doch waren sich beide Experten dieses Mal sehr einig. Die Reihenfolge, also wie attraktiv die Politiker für die Wirtschaft sind, fiel fast ident aus. Bei den möglichen Jahresgehältern klafften Prognosen vereinzelt auseinander.

Zur Veranschaulichung wurde der Mittelwert beider Beurteilungen herangezogen – Bandbreite inklusive. Das erste Fazit: Die meisten obersten Staatsdiener könnten in öffentlichen und stark regulierten Bereichen bedeutende Rollen übernehmen. Manche wären laut Maly sogar ordentliche „Kapazunder im Lebenslauf“.

Allen voran: Finanzminister Magnus Brunner. Sein Karriereweg ist zwar seit dieser Woche beschlossene Sache (er wird EU-Kommissar für Migration, mit einem Einkommen von 26.000 Euro brutto im Monat), in der Privatwirtschaft wäre aber weit mehr zu holen. Man sieht ihn als CEO bei den großen österreichischen Playern in Finanz oder Energie. Auch eine internationale Karriere ist denkbar. In großen Konzernen könnte das ein Jahresgehalt in Millionenhöhe bedeuten. Neben umfangreicher Erfahrung in Politik und Verwaltung bringt Brunner einen starken Bildungshintergrund mit, u. a. einen Doktor in Rechtswissenschaften.