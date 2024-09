Was macht den Marktwert? Politiker und ihre "großen" Gagen

Wer in der Privatwirtschaft die große Karriere anstrebt, in Unternehmen hoch hinauf und die große Gage will, kann aus unseren Politiker-Bewertungen (siehe große Story "Der Marktwert der heimischen Spitzenpolitiker") klar herauslesen, worauf es ankommt. Wertvoll in der Wirtschaft ist, wer ein fundiertes Studium vorweisen kann – Wirtschaft und Jus stehen immer hoch im Kurs – und Führungserfahrung in großen Unternehmen gesammelt hat.

Kommen dann noch umfassende Branchenkenntnisse hinzu und ein großes Netzwerk, steigt der Wert in die oberen Hunderttausende. Die Wirtschaft braucht Umsatzbringer und Hard Facts, und die müssen in Form von Ausbildung, Erfahrung und Führungsanspruch stimmig ineinander spielen.