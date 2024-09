Plötzlich Weltmeister: Wie die WorldSkills-Gewinner mit dem Ruhm umgehen

Kurz war es still. Und dann tosender Applaus, der vergangenen Samstag durch die Messehallen der Euroexpo im französischen Lyon hallte. Es waren die letzten entscheidenden Minuten der WorldSkills -Bewerbe 2024. Die Teilnehmer finalisierten im Eiltempo ihre Projekte. Umgeben von einer Schar feiernder Fans. Zu diesem Zeitpunkt stand noch nicht fest, wer es aufs Podest schaffen wird. „Aber in unseren Augen haben sie schon gewonnen“, sagte Martina Kern, Mutter von Teilnehmerin Carina Kern. „Überhaupt bei den Berufsweltmeisterschaften teilzunehmen, ist schon ein unglaublicher Erfolg.“ Eine Medaille oder gar der erste Platz die große Draufgabe.

Was hinter Gold steckt

Als Skillsgewinner braucht man Leidenschaft – und die muss von innen kommen, weiß SkillsAustria-Präsident Josef Herk, auch bekannt als „Mister Skills“, der aus dem Schwärmen für die Teilnehmer nicht rauskommt.

Sie brennen für ihren Beruf, manche trainieren über 800 Stunden für diese Skills, legen Wert auf jedes noch so kleine Detail. Denn Unerwartetes kann im Wettbewerb immer passieren: Softwareprobleme, falsche Kochzutaten, Verletzungen. „Es gab einen Punkt, an dem ich fast alles hinwerfen wollte“, erinnert sich Fliesenleger und Goldmedaillenträger Florian Gruber. „Wenn ich an die vergangenen Wochen und Monate denke, an all das Training und die harte Arbeit, dann weiß ich, dass es sich definitiv gelohnt hat.“

Laut dem Betonbau-Duo Christoph Kurz und Stefan Huber ist der erste Platz ihrem Trainer Thomas Prigl zu verdanken: „Ohne ihn hätten wir das nie geschafft. Wir haben extrem viel von ihm gelernt“, so Huber. Aber auch die Unterstützung ihrer Familie scheint ausschlaggebend gewesen zu sein, denn sie waren mit dabei und feuerten die beiden an. „Wir haben eine Landwirtschaft und Christoph war schon immer handwerklich begabt“, erklärte der Vater und präsentiert stolz das fertige Ergebnis des Duos: „Schaut nicht schlecht aus, oder?“