WorldSkills 2024: "In meinen Augen hat sie schon gewonnen"

Wer vorne sein will, muss sich Stunden vorher anstellen, scherzt ein Besucher. Der Andrang, die WorldSkills-Bewerber in den letzten Sekunden vor Bewerbsende zu sehen, ist nämlich groß. Neben dem japanischen und indischen Team arbeitet das Betonbauer-Duo aus Österreich: Stefan Huber und Christoph Kurz. Bis zum Schlusspfiff dauerts noch eine Weile, trotzdem bildet sich vor ihrer Station eine Traube an Fans.

Selbst auf einer internationalen Ebene ist Team Austria nicht zu übersehen – oder zu überhören. Aus Lautsprechern dröhnt „I am from Austria“ und an jeder Ecke findet man eine rot-weiß-rote Flagge.

Auch Martina Kern, die Mutter der Friseurin Carina Kern, hat sich eine Österreich-Flagge umgehängt. „Ich bin unglaublich stolz auf sie. In meinen Augen hat sie schon gewonnen. Alles weitere ist ein Luxus“, freut sie sich.

Friseur-Expertin Susanne Zuser ist zuversichtlich: „Sie gehört auf jeden Fall zur besseren Hälfte. Jetzt gerade macht sie Extensions und das kann sie wirklich gut.“ Ob es fürs Gold reicht? „Wir hoffen natürlich aufs Strockerl zu kommen, aber mehr will ich dazu noch nicht sagen“, so die Antwort.