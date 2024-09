WorldSkills-2024: In welchen Disziplinen wir Weltmeister sind

"Startklar?", ruft Steinmetz Daniel Hain in die Runde. "Unschlagbar!", lautet die Antwort. " Team Austria ! Rot-Weiß-Rot!", geht es weiter. "Was ist, was ihr wollt?" Wie sollte es anders sein: "Gold! Gold! Gold!" Der Spruch von Team Austria hallt an diesem Abend noch einige Male durch das Groupma-Stadium im französischen Lyon. Die Stimmung erreicht heute Abend sein erstes Hoch beim Austria-Empfang der WorldSkills .

47 Jungfachkräfte haben heuer Österreich bei den Berufsweltmeisterschaften repräsentiert und nach vier intensiven Bewerbstagen stehen die Ergebnisse fest. Gleich drei Mal Gold, ein Mal Silber und drei Mal Bronze. Und ganz viele Spitzenleistungen, die mit dem Medaillon of Excellence geehrt werden. 22 um genau zu sein. So viele wie noch nie.

Das erste Mal Gold am Abend ging an den Floristen Manuel Bender, der gleichzeitig auch "Best of Nations"-Gewinner ist. Sprachlos lief er über den roten Teppich. "Ich habe das überhaupt nicht erwartet", sagt er. Besonders stark war heuer nämlich China. Räumte fast jeden Platz ab. Um so mehr freut sich Bender, der strahlend für die Fotos die Medaille präsentiert. "Jetzt geh ich erstmal feiern" , alles andere überlegt er sich später. Und die Medaille? "Für die finde ich noch eine schönes Platzerl, damit ich mich an all das erinnern kann", sagt der Weltbeste Florist.

Mit einer Silbermedaille um den Hals kommt auch die Malerin Lena Prinz wieder nach Österreich. "Ich habe es zuerst nicht glauben können. Aber dann sind alle um mich herum aufgesprungen. Es ist ein unglaubliches Gefühl." Ähnlich sieht es auch die Hotel Rezeptionistin Lisa-Marie Spörk die grinsend für die Fotos posiert. Dass sie den dritten Platz geschafft hat, kann sie immer noch nicht fassen: "Ich finde gerade keine Worte, freue mich einfach nur unglaublich", sagt sie. Das Erste, was sie jetzt machen wird, ist, ihrer Mutter in die Arme zu fallen.

Bronze konnte auch Magdalena Rath (Digital Construction) gewinnen. Wie es sich anfühlt zu den Weltbesten zu gehören, "weiß sie noch nicht", strahlt aber über das ganze Gesicht.