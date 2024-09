Altes Wissen gegen feuchte Wände: So machten die Römer ihre Mauern trocken

Physik hilft mit

Die Sanierputztechnologie von IBT entstand im Rahmen wissenschaftlicher Forschungen. Durch die spezielle IBT-Technik entsteht beim Anmischen ein einzigartiges Porensystem, das durch den physikalischen Vorgang der Kapillarwirkung die Wand trocken saugt. „Wir bedienen uns einfacher physikalischer Gesetzmäßigkeiten. Die in der Mauer bereits bestehenden Salze kristallisieren dadurch einmalig im Inneren der Wand und richten keinen neuen Schaden mehr an. Erfolgt neuer Feuchteandrang, tragen die im Wasser mitgeführten mineralischen Feinpartikel (Salz, Kalk etc.) durch Versinterung dazu bei, diese Aufstiegswege auf natürliche Weise immer weiter zu verengen. Es entsteht eine dauerhafte, natürliche Sperre“, so Söndgen.

Alte Techniken weitergeben

Bei der anschließenden Expertendiskussion wünschte sich Andreas Leo Denner, Sachverständiger für Schimmel in Bauwerken und stellvertretender Landesinnungsmeister der Maler und Tapezierer, in der Ausbildung, eine vermehrte Weitergabe von alten Techniken. Als Vorstand der HTL Baden hat er ein Projekt initiiert, dass diesen Sanierungsputz testen wird. „Die Schule ist in einem Schloss untergebracht. Es gibt also genügend feuchte Wände zum Testen. Über viele Wochen werden Messungen an der Wand durchgeführt.“

Auch die Kartause Mauerbach, das Informations- und Weiterbildungszentrum des Bundesdenkmalamtes, ist dabei, den Putz zu testen.