Wasser im Keller, feuchte Wände: So wird das Haus wieder trocken

Der Eintritt von Wasser in ein Gebäude kann ganz plötzlich und ohne Vorwarnung stattfinden – durch Hochwasser, durch Starkregen, einen erhöhten Grundwasserspiegel, eine schlechte Ableitung des Regenwassers oder auch eine höhere Bodenfeuchtigkeit in der Erde. Wie schnell alles gehen kann, mussten ganz viele Menschen in zahlreichen Ortschaften vergangenes Wochenende schmerzlich am eigenen Leib erfahren.