Wissenschaft: Bewegung als Glücksgarant

"Wie oft waren Sie unglücklich?"

Die Ausgangsfrage der Studie lautete: "Wie oft haben Sie sich in den vergangenen 30 Tagen psychisch nicht wohl gefühlt, beispielsweise aufgrund von Stress, Depressionen oder emotionalen Problemen?" Auch Daten zu den Einkommensverhältnissen und körperlichen Aktivitäten der Studienteilnehmer wurden erhoben. Dazu legte man ihnen eine Liste mit 75 Sportarten vor, aus Basis derer die Studienteilnehmer angeben sollten, welcher Disziplin sie wie häufig nachgingen.

In der folgenden Auswertung zeigte sich: Die befragten Sportler fühlten sich im Schnitt wesentlich wohler. Zwar gaben auch sie an, sich an knapp 35 Tagen im Jahr psychisch belastet zu fühlen. Jene Befragten, die kaum oder keinen Sport trieben, berichteten von fast doppelt so vielen unschönen Tagen – im Schnitt waren es 18 Tage mehr.

Und: Körperlich Aktive fühlten sich genauso gut wie Sportmuffel, die jährlich 25.000 Dollar, also knapp 22.000 Euro, mehr auf dem Konto hatten. Geld wiegt die Vorteile von Bewegung also erst ab einem beträchtlichen Betrag auf.