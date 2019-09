Warum Krankheiten bei Frauen vier Jahre später erkannt werden

„Ich habe zwei Gesichter“, schreibt Markus Margreiter: Stellt er sich in einer Runde als Urologe vor, „dann sieht man das Entsetzen in den Augen der Männer. Urologe. Aha“. Ganz anders, wenn er sich als Facharzt vorstellt, der ein Zentrum für Männergesundheit leitet: „Hey! Männergesundheit, total interessant.“ Margreiter ist Facharzt für Urologie und Andrologie und hat seine Ordination in der Privatklinik Confraternität in Wien. Mit seinem neuen Buch „Mann 2020“ möchte er „Männergesundheit in den richtigen Fokus stellen.

Ich möchte motivieren, Angst nehmen und Mut machen“. Er zeigt in einzelnen Kapiteln den aktuellen Stand der Medizin in allen wichtigen Gebieten auf (z. B. „Die Prostata“, „Die Sexualität“, „Erektionsstörungen“, „Die Fruchtbarkeit“). Unter anderem stellt er neue Behandlungsmethoden vor, wie die „Prostata-Arterien-Embolisation“ bei einer gutartig vergrößerten Prostata. Über einen schonenden, minimalinvasiven Eingriff werden Prostatagefäße verschlossen, die Vergrößerung bildet sich zurück.

Oder ein neuer Ansatz gegen Erektionsstörungen: Wie bei einem Herzinfarkt werden auch im Penis Gefäße gedehnt und mit winzigen Stents (weniger als 2 mm Durchmesser) gestützt. Margreiter will „Aufklärung leisten. Neues zeigen. Und Hoffnung geben“.

Markus Margreiter: Mann 2020, edition a, 272 Seiten, 22 Euro